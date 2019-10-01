بالوثيقة.. مجلس النواب يطالب أعضاءه بكشف ذممهم المالية

2019/10/01 | 17:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

طالبت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أعضاء المجلس بكشف ذممهم المالية للعام الحالي وتقديمها إلى هيأة النزاهة.

وأظهرت وثيقة حصلت عليها "الغد برس" أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أصدر توجيها لأعضاء مجلس النواب بضرورة الإسراع بتقديم كشف الذمة المالية الخاصة بهم للعام الحالي ٢٠١٩ إلى هيأة النزاهة".

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