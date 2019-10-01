الالاف من اهالي بابل يحتشدون امام مجلس المحافظة

2019/10/01 | 17:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادتجمهر الالاف من اهالي محافظة بابل، الثلاثاء، أمام مبنى مجلس المحافظة وسط مدينة الحلة، مطالبين بتحسين الخدمات، ومحاسبة المفسدين.

وقال مراسل “كلكامش برس” في بابل، إن الالاف من المتظاهرين احتشدوا امام مجلس المحافظة، مطالبين بمحاسبة الفاسدين وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين.

وأضاف ن القوات الامنية شددت من اجراءاتها الامينة في ساحات التظاهر فيما فرضت طوقًا أمنيًا على مجلس المحافظة ومنعت المتظاهرين من الاقتراب منه.

وتأتي التظاهرة بالتزامن مع تظاهرات مماثلة في بغداد وعدد من المحافظات.

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