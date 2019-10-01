صور.. مواجهات بين الشرطة والمتظاهرين وسط الناصرية

2019/10/01 | 18:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قارافاد مراسل كلكامش برس في ذي قار، الثلاثاء، بأن التظاهرات وسط الناصرية قد تحولت إلى مواجهات بين الاجهزة الأمنية والمتظاهرين بعد محاولة تفريقهم.

وقال المراسل إن المتظاهرين قاموا بحرق الاطارات ورمي الطابوق على عناصر الشرطة قرب مبنى المحافظة.

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