القوات الأمنية تفرق المتظاهرين وسط الناصرية وتلاحق المتبقين منهم إلى شارع النيل

2019/10/01 | 18:19

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية، فرقت المتظاهرين وسط الناصرية وتلاحق المتبقين ...





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