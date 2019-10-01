2019/10/01 | 18:20

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صحة ذي قار: إصابة 7 عناصر امنيين أثناء المواجهة مع القوات الأمنية

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صحة ذي قار: إصابة 7 عناصر امنيين أثناء المواجهة مع القوات الأمنية

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