2019/10/01 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني دعا رئيس المنبر العراقي ،الثلاثاء، إلى ضبط النفس وتفهم الطلبات المشروعة للمحتجين ، مؤكدا انها اولوية وضرورة وطنية قصوى .وقال علاوي في تغريدة له على “تويتر” ، تابعتها وكالة “المركز الخبري الوطني”،ان “التظاهر حق اصيل كفله القانون والدستور، ما دام في اطار السلمية وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والخاصة”.وأضاف […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص علاوي يدعو إلى ضبط النفس وتفهم الطلبات المشروعة للمتظاهرين المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يدعو إلى ضبط النفس وتفهم الطلبات المشروعة للمتظاهرين) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يدعو إلى ضبط النفس وتفهم الطلبات المشروعة للمتظاهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).