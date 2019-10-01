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شرطة البصرة: الوضع في المحافظة مستقر


شرطة البصرة: الوضع في المحافظة مستقر
2019/10/01 | 18:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شرطة البصرة: الوضع في المحافظة مستقر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/01 | 18:30.

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