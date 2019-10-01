2019/10/01 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الداهي أنتمي إلى جيل مغربي مخضرم واكب مرحلتين تاريخيتين: ما قبل استقلال المغرب وما بعد استقلاله.اتخذت المثاقفة- إبان الحماية- صبغة إلزامية لفرْنسة اللغة سعيا إلى الهيمنة الثقافية الشاملة.في حين كان لحضور الثقافة العربية الإسلامية – التي تضرب بجذورها العميقة في التاريخ والذاكرة- دور في مقاومة الاحتلال الفرنسي بالاستفادة من التحديث الذي طال اللغة العربية في الشرق الأوسط، ومن تجارب حركات التحرر التي شهدت......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الداهي - الدفاع عن الحياة بالديمقراطية الأدبية (د.محمد برادة)/ ترجمة محمد الداهي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الداهي - الدفاع عن الحياة بالديمقراطية الأدبية (د.محمد برادة)/ ترجمة محمد الداهي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).