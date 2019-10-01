عذري مازغ - قليل من النزاهة أيها القضاة المغاربة

2019/10/01 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عذري_مازغ ” في تصريحاتهفي الآونة الاخيرة، تتداول قضية هاجر الريسوني على خلفية الإجهاض بشكل طرح مخاضا قانونيا حول حق الإجهاض في الفضاءات المفترضة بين مؤيد ومعارض له، لكن المسألة المثيرة في نظري، وقبل أن يدلو المرأ في قضية الإجهاض هو امر آخر غريب يتعلق أساسا بنزاهة القضاء المغربي، فالحقيقة هي موضوعيا تستلزم الوقوف على إشكاليات مطروحة في الملف وطبعا لست محاميا لأجادل في قضايا قانونية لها علاقة بالجنائيات، ......

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