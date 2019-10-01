2019/10/01 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- الديوانية

افاد مصدر محلي من داخل محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، بانتهاء تظاهرة الديوانية بعدما فرقت القوات الامنية جموع المتظاهرين بالقوة.

وقال المصدر الذي رفض الكشف عن هويته لـ(بغداد اليوم)، ان "القوات الأمنية في الديوانية انهت التظاهرة التي انطلقت وسط محافظة الديوانية مساء اليوم بعد استخدام القوة ضد المتظاهربن وتفريقهم".

وشهدت عدة محافظات عراقية بينها العاصمة بغداد، مساء اليوم الثلاثاء، تظاهرات شارك فيها عشرات المواطنين احتجاجاً على تردي الخدمات وتفشي البطالة والفساد، مطالبين بضمان حقوقهم العامة، وذلك استجابة لدعوات واسعة أطلقت في مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام وسم "#نازل_اخذ_حقي".

بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية، فرقت المتظاهرين وسط الناصرية وتلاحق المتبقين منهم الى شارع النيل.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "القوات الامنية فرقت المتظاهرين المتجمهرين في ساحة الحبوبي

بغداد اليوم _ الديوانية

أفاد مصدر أمني، بمحافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، باعتقال 15 متظاهراً، وإصابة عنصر أمن وسط المدينة

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية اعتقلت قبل قليل 15 متظاهراً وسط المحافظة"، مضيف

بغداد اليوم _ كربلاء

أفاد مصدر أمني، بمحافظة كربلاء، مساء اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأمنية فرقت عشرات المتظاهرين من أمام مبنى مجلس المحافظة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "القوات الأمنية فرقت قبل قليل، عشرات المتظاهرين ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القوات الأمنية تنهي تظاهرة الديوانية بعد تفريق المتظاهرين بالقوة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القوات الأمنية تنهي تظاهرة الديوانية بعد تفريق المتظاهرين بالقوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).