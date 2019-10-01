محافظ ذي قار يدعو إلى التهدئة وضبط النفس: المحافظة مسوولية الجميع

2019/10/01 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا محافظ ذي قار، عادل الدخيلي، اليوم الثلاثاء، إلى التهدئة وضبط النفس بين أبناء المحافظة.





وقال الدخيلي في حديث مقتضب لمراسل "الغد برس"، أن "حماية المحافظة مسؤولية الجميع واخواننا وأولادنا من المتظاهرين واجب حمايتهم".





وطالب الدخيلي" الجميع بالتهدئة وضبط النفس".

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