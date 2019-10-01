أهالي سامراء ينتقدون انتخاب العشائر ممثلا لها في الانتخابات المحلية المقبلة

2019/10/01 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تباينت ردود افعال ابناء سامراء بين مؤيد ومعارض للانتخابات التي اجرتها بعض العشائر فيما بينها في سامراء لاختيار مرشح او مرشحين لتمثيل العشيرة في انتخابات مجالس المحافظات المقبلة، مؤكدين ان هذه الخطوة ستشتت أصوات المدينة لاختيار المرشح الأبرز في مجلس المحافظة.

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