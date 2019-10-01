مجلس الوزراء يوصي البرلمان بالتريث في اقرار قانون النفط والغاز

2019/10/01 | 18:51

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

علق رئيس المنبر العراقي، أياد علاوي، اليوم الثلاثاء، على التظاهرات التي خرجت في بغداد والمحافظات الجنوبية، موجها بطلب للحكومة لحماية المتظاهرين.

وقال علاوي في تغريدة على حسابه بتويتر: "التظاهر حق اصيل كفله القانون والدست

بغداد اليوم- بغداد

اعتبر النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، اليوم الثلاثاء، ان منع الحكومة للتظاهرات التي خرجت في العاصمة بغداد وبعض المحافظات "محاولة يائسة" سيحاسب عليها القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي.

وقال الجبوري في

بغداد اليوم- الديوانية

خاطب مجلس محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، رئاسة الجمهورية لإلغاء جلسة انتخاب فيصل النائلي وتجديد الثقة بزهير للشعلان.

وحصلت "بغداد اليوم"، على وثيقة، صادرة من مجلس المحافظة بتاريخ اليوم الثلاثاء، 01 تشرين

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