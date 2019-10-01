بمشاركة 79 دولة .. انطلاق مهرجان الفيلم الدولي الرابع في السليمانية

2019/10/01 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انطلقت يوم الثلاثاء فعاليات مهرجان السليمانية السينمائي الدولي بنسخته الرابعة بمشاركة 134 فيلما من 79 دولة من مختلف ارجاء العالم.

ويبدأ المهرجان السينمائي المنعقد بمدينة السليمانية بإقليم كردستان العراق فعالياته بحسب المكتب الاعلامي للمهرجان، بعرض فيلم "أخوات الحرب" للمخرجة والكاتبة الفرنسية "كارولينا فورست".

وكان أول عرض عالمي لفيلم "أخوات الحرب" في مهرجان برلين السينمائي الدولي بنسخته الـ 69 في ألمانيا، وعرضه الثاني ولأول مرّة في الشرق الأوسط سيكون في مدينة السليمانية بمشاركة نخبة من السينمائيين المحليين والعالميين.

وتشرف على تنظيم النسخة الرابعة لمهرجان هذا العام شركة "مستي فيلم" للأفلام وبإدارة "فؤاد جلال"، وبرئاسة "ملا بختيار" مسؤول القسم الخاص بدعم هذا المهرجان واحدى الشخصيات السياسية المعروفة في إقليم كوردستان، والادارة الفنية يشرف عليها "دانر عمر فارس" علاوة على مديرة التنسيق والتنظيم "لينا رضا".

ويستضيف مهرجان السليمانية الرابع لهذا العام 134 فيلما لمخرجين من 79 بلد حول العالم، تشمل منتجات أعوام 2018 و 2019 في القسمين التنافسيين: 1- "سينما العالم" (دولي) ويتضمن أقسام الآثار السينمائية الطويلة والقصيرة والأعمال الوثائقية وأفلام الانيميشن والتجريبي، 2- "السينما الكوردية" (محلي) ويتضمن الأعمال السينمائية الطويلة والقصيرة، الوثائقية، الانيميشن والتجريبي بالاضافة الى إقامة ورش عمل متخصصة في صناعة الأفلام واجتماعات الإنتاج المشترك.

وسيقدّم أعضاء لجنة تحكيم مهرجان السليمانية Slemani السينمائي الدولي، 14 جائزة كل واحدة منها عبارة عن تمثال ذهبي (الصنوبرة الذهبية) علاوة على جائزة نقدية لأفضل الأعمال الطويلة في قسمي “السينما العالمية” و السينما الكردية، وأفضل فيلم أجنبي وأفضل أخراج وأفضل سيناريو وأفضل تصوير وأفضل فيلم قصير أجنبي وأفضل فيلم وثائقي وأفضل فيلم قصير محلي، علاوة على جائزة لجنة التحكيم الخاصة و4 جوائز خاصة عن طريق شركة "مستي فيلم" السينمائية من ضمن جائزة "شکومهندی" الفخرية، جائزة "أحمد كايا" (المطرب الكوردي المعروف)، جائزة "پرچم" (أول فتاة تستشهد خلال حربها ضد تنظيم داعش الارهابي في كوباني بسوريا) وجائزة الراحل "طاها كريمي" (المخرج وفقيد السينما الايرانية).

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بمشاركة 79 دولة .. انطلاق مهرجان الفيلم الدولي الرابع في السليمانية) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بمشاركة 79 دولة .. انطلاق مهرجان الفيلم الدولي الرابع في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).