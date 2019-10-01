وزارتا الداخلية والصحة تصدران بياناً مشتركاً بشأن التظاهرات

2019/10/01 | 19:21

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ الديوانية

وجه محافظ الديوانية، زهير علي الشعلان، اليوم الثلاثاء، بفتح تحقيق مع المسيئين للمتظاهرين في المحافظة، فيما أكد أن الإساءة للمحتجين لا تمثل الحكومة المحلية.

وقال زهير علي الشعلان، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه

بغداد اليوم _ بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بانتهاء تظاهرة ساحة التحرير التي انطلقت في وقات سابق من اليوم، وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المتظاهرين الذين انطلقوا باحتجاجات سلمية وسط ساحة التحرير

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي أوامر وتعليمات بشأن تعيين حملة الشهادات العليا وخريجي الجامعات، إضافة إلى نسبة الأيدي العاملة المحلية في المشاريع الاستثمارية.

ووجه عبد المهدي، كما تظهر وثائق رسمية صادرة عن أمانة مجلس

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