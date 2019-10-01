تعرف على الشوارع المقطوعة في بغداد بسبب التظاهرات

2019/10/01 | 19:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن الشوارع المقطوعة في بغداد بسبب التظاهرات.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، انه "تم قطع شارع ابو نؤاس باتجاه الرشيد عند بناية وزارة الاتصالات، بالاضافة الى قطع شارع السعدون باتجاه التحرير عند فندق فلسطين".

واضاف ان "اثار اطارات محروقة في السعدون واصوات الاطلاقت لا تزال تسمع".

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