2019/10/01 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، عن الشوارع المقطوعة في بغداد بسبب التظاهرات.وقال المصدر لـ”المركز الخبري الوطني”، انه “تم قطع شارع ابو نؤاس باتجاه الرشيد عند بناية وزارة الاتصالات، بالاضافة الى قطع شارع السعدون باتجاه التحرير عند فندق فلسطين”.واضاف ان “اثار اطارات محروقة في السعدون واصوات الاطلاقت لا تزال […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشوارع المقطوعة في بغداد بسبب التظاهرات المركز الخبري الوطني.

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