إستثمار البصرة تمنح إجازة لإنشاء مستشفى جديد بارتفاع 15 طابق

2019/10/01 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منحت هيئة استثمار البصرة ،الثلاثاء، إجازة استثمارية لإنشاء مستشفى جديد بارتفاع 15 طابق وسط المحافظة.

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