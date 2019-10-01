النفط تعلن مجموع الكميات المصدرة من الخام والإيرادات المتحققة بأيلول الماضي

2019/10/01 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر ايلول الماضي، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

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