2019/10/01 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمنى معلمو مدارس قضاء المسيب شمالي محافظة بابل، ان يحمل العام الدراسي الجديد الخير والتفوق للطلبة، داعين اولياء الامور لمساعدتهم في تحسين المستوى العلمي للطالب.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأسرة التعليمية تتمنى تخطي جميع العقبات هذا العام) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأسرة التعليمية تتمنى تخطي جميع العقبات هذا العام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).