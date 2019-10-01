2019/10/01 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني خلية الإعلام الحكومي تعلن وفاة متظاهر واصابة 200 شخصا في بغدادهناك تفاصيل اخرى بخصوص خلية الإعلام الحكومي تعلن وفاة متظاهر واصابة 200 شخصا في بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلية الإعلام الحكومي تعلن وفاة متظاهر واصابة 200 شخصا في بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلية الإعلام الحكومي تعلن وفاة متظاهر واصابة 200 شخصا في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).