2019/10/01 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة: تسجيل حالة وفاة واحدة و٢٠٠ جريح بتظاهرات اليوم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/01 | 19:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة: تسجيل حالة وفاة واحدة و٢٠٠ جريح بتظاهرات اليوم) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة: تسجيل حالة وفاة واحدة و٢٠٠ جريح بتظاهرات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).