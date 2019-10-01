2019/10/01 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث السفير العراقي لدى تركيا حسن الجنابي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس دائرة جنوب آسيا في وزارة الخارجية التركية هاكان تكين، القضايا الثنائية التي تهم البلدين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجنابي: بحثنا مع الجانب التركي تسهيل اجراءات الاقامة والتنقل للجالية العراقية في تركيا ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجنابي: بحثنا مع الجانب التركي تسهيل اجراءات الاقامة والتنقل للجالية العراقية في تركيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).