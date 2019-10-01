المقاتلات التركية تستهدف سيارة

2019/10/01 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- استهدفت الطائرات التركية بعد ظهر اليوم الثلاثاء سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني في محافظة دهوك باقليم كوردستان واودى القصف بعدد من المقاتلين.

وقال مراسل كوردستان 24 في دهوك ان الطائرات الحربية التركية استهدفت بعد ظهر اليوم سيارة تابعة لحزب العمال الكوردستاني بالقرب من ناحية مانغيشكي في محافظة دهوك، حيث قتل 3 من مقاتلي الحزب.

وقال احد القرويين لكوردستان 24 ان 5 مقاتلين كانوا في السيارة لحظة استهدافها حيث قتل 3 منهم واصيب اثنان.

ويتخذ حزب العمال من جبال قنديل وما حولها منطلقاً له لشن هجمات على القوات التركية منذ سنوات.



وكثيراً ما يسفر القصف التركي في المنطقة عن سقوط مدنيين لا صلة لهم بطرفي النزاع.

وأصبح القصف التركي في المناطق الحدودية المترامية وكذلك جبال قنديل امراً معتاداً منذ انهيار عملية السلام بين حزب العمال وانقرة في عام 2015.

وقتل اكثر من 40 الف شخص منذ أن حمل حزب العمال الكوردستاني السلاح ضد الدولة التركية في منتصف ثمانينيات القرن الماضي.

سوار أحمد

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