2019/10/01 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل..



بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة: وفاة متظاهر وإصابة 200 بينهم 40 عنصرا من القوات الأمنية خلال تظاهرات اليوم

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل.. بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة: وفاة متظاهر وإصابة 200 بينهم 40 عنصرا من القوات الأمنية خلال تظاهرات اليوم) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل.. بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة: وفاة متظاهر وإصابة 200 بينهم 40 عنصرا من القوات الأمنية خلال تظاهرات اليوم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).