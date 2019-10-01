العراق يعلن حصيلة ضحايا التظاهرات الاحتجاجية

2019/10/01 | 19:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ صدر عن خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة عن تظاهرات اليوم.

وقال البيان الذي ورد لشفق نيوز "شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات إنطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل".

واضاف "تعرب الخلية عن أسفها لما رافقت هذه الإحتجاجات من أعمال عنف، صدرت من مجموعة من مثيري الشغب لإسقاط المحتوى الحقيقي لتلك المطالب وتجريدها من السلمية التي خرجت لأجلها، وأننا في الوقت الذي نتضامن مع حرية التعبير التي كفلها الدستور، وانطلاقا من مبدأ المسؤولية الوطنية، ندعو المواطنين كافة الى التهدئة وضبط النفس، ونؤكد إستمرار الأجهزة الأمنية في تأدية مهماتها حرصا منها على أمن وسلامة المتظاهرين".

وتابع البيان "تكشف وزارة الصحة عن إستمرار ملاكاتها الطبية في تقديم العلاج الى الجرحى الذين استقبلتهم المؤسسات الصحية، حيث سجلت حالة وفاة واحدة، فيما بلغ عدد الجرحى (٢٠٠) مصاب بينهم (٤٠) مصاباً من منتسبي الأجهزة الأمنية، خرج عدد منهم بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، مع إستمرار الملاكات الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمتبقي من للراقدين وعددهم (٥٠)".

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