أهالي نينوى يناشدون رئيس المشروع الوطني العراقي حل مشكلة المغيبين والنازحين والعاطلين-تقرير

2019/10/01 | 19:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اقام شيوخ عشائر واكاديميين ومنظمات المجتمع المدني في نينوى مؤتمرا تطوعيا عبروا خلاله عن تأييدهم الكامل ودعمهم للمشروع الوطني العراقي بقيادة الشيخ جمال الضاري، مناشدين إياه حل مشكلات المحافظة التي تعاني من التهميش.

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