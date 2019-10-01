2019/10/01 | 19:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني الصدر : يدعو إلى فتح تحقيق عادل بما حدث في ساحة التحريرهناك تفاصيل اخرى بخصوص الصدر : يدعو إلى فتح تحقيق عادل بما حدث في ساحة التحرير المركز الخبري الوطني.

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