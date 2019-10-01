الصدر: على الرئاسات الثلاث فتح تحقيق عادل بما حدث اليوم في ساحة التحرير

2019/10/01 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، الرئاسات الثلاث بفتح تحقيق عادل بما حدث اليوم في ساحة التحرير.

وكتب الصدر في تغريدة على تويتر، تابعتها "الغد برس"، انه "على الرئاسات الثلاث فتح تحقيق عادل بما حدث اليوم في ساحة التحرير".

يشار الى انه شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات إنطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل.

واعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، وفاة متظاهر واصابة 200 شخصا بجروح بينهم 40 مصابا من القوات الامنية.

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