خلية الإعلام الحكومي: وفاة متظاهر واصابة 200 شخصا بجروح بينهم 40 مصابا من القوات الامنية

2019/10/01 | 19:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اعلنت خلية الإعلام الحكومي، اليوم الثلاثاء، وفاة متظاهر واصابة 200 شخصا بجروح بينهم 40 مصابا من القوات الامنية.

وذكر بيان مشترك لوزارتي الداخلية والصحة عن تظاهرات اليوم، تلقته "الغد برس"، انه "شهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات إنطلاق تظاهرات احتجاجية تطالب بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل".

واعربت الخلية وفقا للبيان، عن "أسفها لما رافقت هذه الإحتجاجات من أعمال عنف، صدرت من مجموعة من مثيري الشغب لإسقاط المحتوى الحقيقي لتلك المطالب وتجريدها من السلمية التي خرجت لأجلها، وأننا في الوقت الذي نتضامن مع حرية التعبير التي كفلها الدستور، وانطلاقا من مبدأ المسؤولية الوطنية، ندعو المواطنين كافة الى التهدئة وضبط النفس، ونؤكد إستمرار الأجهزة الأمنية في تأدية مهماتها حرصا منها على أمن وسلامة المتظاهرين".

وكشفت وزارة الصحة، وفقا للبيان "عن إستمرار ملاكاتها الطبية في تقديم العلاج الى الجرحى الذين استقبلتهم المؤسسات الصحية، حيث سجلت حالة وفاة واحدة، فيما بلغ عدد الجرحى (٢٠٠) مصاباً بينهم (٤٠) مصاباً من منتسبي الأجهزة الأمنية، خرج عدد منهم بعد تلقيهم الإسعافات الأولية، مع إستمرار الملاكات الطبية في تقديم الرعاية الصحية للمتبقي من للراقدين وعددهم (٥٠)".

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