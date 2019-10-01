موقع المونيتور الأميركي: الرئيس برهم صالح يكشف تفاصيل مبادرة جمع جيران العراق

2019/10/01 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلعب العراق دورا محوريا في حل ازمات المنطقة ويتجلى ذلك واضحا من خلال تحركات رئيس الجمهورية برهم صالح والاجتماعات المهمة التي عقدها خلال وجوده في نيويورك.

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