عبله عبدالرحمن - انا كارنينا ودروس بالحب

2019/10/01 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عبله_عبدالرحمن تعد رواية انا كارنينا للمؤلف ليو تولستوي من اهم الروايات الخالدة في الادب العالمي وقد كانت فرحتي كبيرة وانا اعيد قراءتها من النسخة التي اختيرت كمنهاج دراسي بقرار من دائرة المناهج التربوية في لبنان سنة 1997 وذلك بهدف تنمية ثقافة المتعلم الادبية من خلال التعرف الى نماذج من روائع الادب العالمي ذات النزعة الانسانية.لا اخفي فضولي حين قرأت بمقدمة الرواية ان الترجمة اعدت لتصبح منهاجا دراسيا بين يدي الطل......

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