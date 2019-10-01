خلية الإعلام الحكومي: تسجيل حالة وفاة واحدة و200 جريح بتظاهرات اليوم ونأسف لما حدث من أعمال عنف وندعو الى التهدئة وضبط النفس

2019/10/01 | 20:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت خلية الإعلام الحكومي اليوم الثلاثاء،

بيانا مشتركا لوزارتي الداخلية والصحة عن تظاهرات اليوم.

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