2019/10/01 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطنيهناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..المتظاهرون يحرقون الاطارات في ساحة التحرير الان المركز الخبري الوطني.

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