زاخو والكهرباء يفتتحان الجولة الثالثة لدوري الكرة

2019/10/01 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ بلال زكي

يفتتح فريقا زاخو وضيفه الكهرباء في الساعة الثالثة والنصف من عصر اليوم الأربعاء مواجهات الجولة الثالثة من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز.

ويبحث زاخو الصاعد حديثا الى دوري الأضواء عن مصالحة جماهيره عبر الظفر باول ثلاث نقاط للابتعاد عن قاع الترتيب وتعويض خسارتيه في مباراتيه الأوليين أمام الميناء والنجف.

وتبدو حظوظ أبناء الخابور قوية لتقديم مستوى مغاير عن الذي ظهر به سابقا لاسيما ان صفوفه باتت شبه مكتملة بعودة بعض الركائز المهمة بعد تماثلهم للشفاء من الاصابات التي ألمت بهم في الآونة الأخيرة، فضلا عن انضمام اللاعبين المحترفين.

بدوره يتطلع الكهرباء إلى تحقيق فوزه الأول في الموسم الحالي وكسر حاجز التعادلات الذي سيطر على مواجهتيه في الجولتين السابقتين مع النجف وأربيل.

وسيعمل الكهرباء بقيادة مدربه عباس عطية على استغلال عامل الخبرة الذي يتمتع به أغلب اللاعبين بعد خوضهم موسما ماضيا ناجحا وفقا لجميع المقاييس وتكلل بنيل المركز الثاني في مسابقة الكأس عقب الخسارة في المباراة النهائية بهدف نظيف أمام الزوراء.

وكانت لجنة المسابقات قد قررت اقامة أربع مباريات يوم غد الخميس، بينما ستقام اللقاءات الأربعة الأخيرة بعد غد الجمعة، واستمر غياب نادي الطلبة لحين اكمال التسوية القانونية والمالية بين الادارة واللاعبين الذين مثلوه سابقا من جهة، والاتحادين المحلي والآسيوي من جهة أخرى.

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