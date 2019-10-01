موفق عبد الوهاب: ملف الملعب الكبير في مكتب ولي العهد السعودي

2019/10/01 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

اكد مدير اعلام وزارة الشباب والرياضة ان لامعوقات من جانب العراق في مسألة الملعب المهدى من المملكة العربية السعودية ، بينما وصل امس الى العاصمة بغداد ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) لبحث قضية اتحاد الكرة مع اللاعب عدنان درجال .

وقال الدكتور موفق عبد الوهاب في تصريح خص به « الصباح « : ان ملف الملعب الكبير المهدى من السعودية الى العراق في مكتب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ، مشيرا الى ان مكان الملعب تم اختياره من الجانب السعودي بمنطقة اليوسفية / جانب الكرخ ، ولم يتبق غير عرضه للمناقصة على الشركات العالمية المتخصصة للبدء بتنفيذه .

وبشأن الاجتماع الذي جرى بين رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي وطرفي المشكلة اتحاد الكرة و اللاعب الدولي عدنان درجال ، قال : ان الامور تسير بشكل جيد نحو حل يرضي جميع الاطراف ، مع منح ضمانات للاعب درجال في حال تنازل عن شكواه ، مبينا ان وزير الشباب الدكتور احمد رياض سيعقد اجتماعا مهما مع المبعوث الايراني من قبل الاتحاد الدولي للوقوف على قضية اتحاد الكرة ، وسيطرح الوزير خلال الاجتماع رؤية الدولة للخروج من هذه الدوامة .



وكان مبعوث الاتحاد الدولي لكرة القدم ( الفيفا ) الايراني وحيد لازم قد وصل امس الى العاصمة بغداد من اجل بحث قضية الاتحاد وعدنان درجال.



وقال المتحدث باسم الاتحاد حسين الخرساني ان لازم سيعقد اجتماعات موسعة مع لجنة الاستئناف واعضاء اتحاد الكرة ودرجال للوقوف على الاسباب الحقيقية للقضية .

وكانت محكمة جنايات الرصافة قد قررت حبس عضوين من اتحاد الكرة لمدة عام ونصف بسبب تزوير اوراق ترشيح درجال لانتخابات اتحاد الكرة .

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