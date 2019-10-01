مئات المدنيين يتظاهرون في ساحة التحرير وسط بغداد – فيديو

2019/10/01 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر مئات المدنيين في ساحة التحرير وسط بغداد للمطالبة بتحسين الأوضاع العامة في البلاد، والأداء الحكومي بشكل خاص.

وقال مراسل التغيير، إن المتظاهرين حملوا لافتات تطالب بتحسين الأوضاع العامة في البلاد، والأداء الحكومي بشكل خاص، وسط اجراءات أمنية مشددة.و ان القوات الأمنية اتخذت إجراءات مشددة في محيط ساحة التحرير والطرق المؤدية إليها لحماية المتظاهرين.

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