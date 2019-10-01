نقابة المحامين تنظم وقفة تظامنية لمساندة المطالبات الشعبية في التظاهرات السلمية

2019/10/01 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

نظمت نقابة المحامين العراقيين، اليوم الثلاثاء، وقفة تظامنية في مقرها ببغداد، لمساندة المطالبات الشعبية والتظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق .

وذكر بيان للنقابة تلقته "الغد برس"، انه "حضرالوقفة نقيب المحامين العراقيين الأستاء ضياء السعدي و عدد من أعضاء مجلس النقابة و بمشاركة عدد كبير من المحامين".

وطالب النقيب، وفقا للبيان "بضرورة إيجاد المعالجات الفورية لمشاكل البلد، ومحاسبة المقصرين وسراق المال العام و تقديمهم إلى التحقيق و محاكمتهم".

وشدد السعدي على أن "محامي العراق يطالبون بالضرب بيد من حديد لمحاربة سراق المال العام و تقديمهم للتحقيق و محاكمتهم"، مردفاً أن "المحامين معنيين و من خلال تأريخهم بأنهم جزء أساسي في قيادة الحركة الوطنية و الوقوف إلى جانب الشعب وهو يعيش هذه الأزمات ، و عليه نطالب الحكومة بإيجاد الحلول الممكنة لكل مشاكا الشعب العراقي و في مقدمتها توفير فرص العمل للخريجين و العاطلين وفق خطط حقيقية تضعها لضمان توفير الحق الذي كفله لهم الدستور ".





وأشار نقيب المحامين ان "هذا الموقف يسجل للنقابة و المحامين العراقيين كونهم جزء حيوي من الشعب انطلاقاً من اختصاصهم القانوني و الحقوقي الذي فرض عليهم التعبير عن الرفض"، مضيفاً بأن "النقابة ستتابع ما يجري و ستصعد من وسائل التعبير بالوقوف إلى جانب الشعب و تبني قضاياه إذا لم تتحقق الحلول المرجوة وفق الأطر القانونية و الدستورية و بما يمكّن الشعب للخروج من أزماته الحالية".

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