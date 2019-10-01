الحكيم يدعو الى عقد جلسة نيابية طارئة بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين

2019/10/01 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دعا رئيس ائتلاف الحكمة الوطني، عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، الى عقد جلسة نيابية طارئة بشأن استخدام العنف ضد المتظاهرين.

وذكر الحكيم في بيان تلقته "الغد برس"، ان "استخدام العنف المفرط في تفريق المتظاهرين امر مستنكر وغير مقبول، وما حصل اليوم من اجراءات لتفريق التظاهرات ما ادى الى سقوط عدد من الضحايا في صفوف المتظاهرين والقوات الامنية بحاجة الى وقفة جادة ومراجعة عاجلة".

ودعا الى "عقد جلسة نيابية طارئة للوقوف على الاسباب والحيثيات والتداعيات وتطويق الفتنة وعدم جر الاوضاع الى ما لا يحمد عقباه تحاشيا للوقوع في المحذور، كما ندعو الاجهزة الامنية الى التعامل بحكمة وروية لاحتواء الموقف وتفويت الفرصة على المتصيدين".

واضاف "ونهيب بالمتظاهرين ان تتسم مظاهراتهم بالسلمية وعدم التعرض للأجهزة الامنية وعدم رفع الشعارات التي تتعارض مع الدستور والقانون".

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