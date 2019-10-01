2019/10/01 | 20:31

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عاجل..



السيد عمار الحكيم يدعو الى عقد جلسة نيابية طارئة للوقوف على الاسباب والتداعيات لأحداث تظاهرات اليوم

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