2019/10/01 | 20:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المتحدث باسم الصحة من ساحة التحرير: حالات اختناق وإصابات بعضها بسبب إطلاقات نارية والمواطن الذي استشهد ليس بسبب طلق ناري هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/01 | 20:34.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المتحدث باسم الصحة من ساحة التحرير: حالات اختناق وإصابات بعضها بسبب إطلاقات نارية والمواطن الذي استشهد ليس بسبب طلق ناري ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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