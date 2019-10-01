2019/10/01 | 20:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مدير الدفاع المدني من ساحة التحرير: احراق اربعة مباني من قبل بعض المندسين الذين كانوا يخططون لذلك قبل التظاهرة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/10/01 | 20:34.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مدير الدفاع المدني من ساحة التحرير: احراق اربعة مباني من قبل بعض المندسين الذين كانوا يخططون لذلك قبل التظاهرة ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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