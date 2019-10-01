زعيم للمتمردين في دارفور يؤكد «تحقيق تقدم» مع الحكومة السودانية

2019/10/01 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات : أعرب زعيم أحد ابرز تنظيمات المتمردين في دارفور عبد الواحد نور امس الاول الاثنين لوكالة فرانس برس، عن «شكره» للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لتنظيم لقاء في فرنسا بينه وبين رئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك الأحد.وكان حمدوك قد التقى الأحدالماضي عبد الواحد نور في فرنسا في خطوة اعتبرها ماكرون «أساسية» ...

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