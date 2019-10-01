قائمة التحالف الكردستاني تختار الشعار الخاص بها للانتخابات المحلية المقبلة

2019/10/01 | 20:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت قائمة التحالف الكردستاني، عن الشعار الذي ستشارك به في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات.

وأكدت الأحزاب المشاركة بالتحالف والبالغ عددها أربعة عشر حزبا، اتفاقها على اتخاذ الشمس الموجودة بعلم إقليم كردستان، محاطة باللونين البرتقالي والازرق، رمزا للتحالف، إضافة الى عبارة “نعم للتعايش السلمي وتطبيق الدستور” شعارا له، تمهيدا للدخول بقائمة موحدة بالمناطق المتنازع عليها، في انتخابات مجالس المحافظات، المقرر اجراؤها في نيسان من العام المقبل.

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