مفوضية حقوق الانسان تطالب الرئاسات الثلاث بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات

2019/10/01 | 20:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

راقبت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق ومن خلال فرقها الرصدية المنتشرة اليوم الثلاثاء، التظاهرات التي خرجت في عدد من المحافظات.

وذكر بيان للمفوضية، تلقته "الغد برس"، ان "المفوضية وفي الوقت الذي تؤكد فيه على حرية التعبير عن الرأي وحق التظاهر السلمي والالتزام بالمطالب المشروعة في كفالة الحقوق وتامين الخدمات وفرص العمل وتحقيق المساواة ومحاربة الفساد ، فإنها تبدي قلقها البالغ وأسفها الشديد بقيام القوات الامنية باعتقال 11 متظاهر في محافظة البصرة و 30 متظاهر في محافظة واسط اضافة الى قيام قوات مكافحة الشغب بإطلاق العيارات النارية الحية والغازات المسيلة للدموع والمياه الحارة تجاه المتظاهرين وقيام قسم من المتظاهرين برمي القوات الامنية بالحجارة مما أدى الى إصابة المئات من المتظاهرين والقوات الامنية".





واضاف ان "المفوضية تدعو في بيانها هذا القوات الامنية الى ضبط النفس وعدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين وحماية حياتهم وكفالة حقهم في التظاهر السلمي كما تدعو في الوقت نفسه المتظاهرين الى الحفاظ على تظاهراتهم السلمية وعدم التجاوز على الممتلكات العامة والتعاون مع القوات الامنية لديمومة التظاهرات السلمية".

ودعت المفوضية الحكومة العراقية الى "تنفيذ التزاماتها الدولية الموقعة عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والدستور العراقي من خلال الاستجابة لمطالب المتظاهرين المشروعة بتحقيق فرص العمل والارتقاء بالواقع الصحي والتعليمي وتعزيز واقع حقوق الانسان بكافة المجالات بما يكفل للمواطن العراقي حقوقه وحرياته".

وطالبت المفوضية الرئاسات الثلاث "بفتح تحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات وبيان اسباب خروجها عن السيطرة ، كما تدعو كافة الأطراف الذين تعرضوا الى الانتهاكات خلال التظاهرة بمراجعة المفوضية وتقديم البلاغات لغرض إحالتها لمحكمة حقوق الانسان وفقا للولاية القانونية الممنوحة اليها".





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