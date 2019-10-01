جمال المحمداوي: جمع تواقيع لاستجواب رئيس الوقف الشيعي

2019/10/01 | 20:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب جمال المحمداوي، عن جمع تواقيع لأعضاء بالبرلمان، لاستجواب رئيس الوقف الشيعي، على خلفية مخالفات مالية وإدارية وصفها بالجسيمة.

وأشار المحمداوي في بيان، الى بروز شبهات كثيرة، ومخالفات قانونية لإدارة الاموال العامة المخصصة للوقف، وإبرام عقود مع شركات غير مؤهلة فنيا، ولا تملك الكفاءة المالية، اضافة لتجاوز الصلاحيات، وعدم الالتزام بالمؤهلات القانونية، في تعيين مديرين عامين ومستشارين، نتجت عنها مطالبات برلمانية سابقة، بتفعيل الدور الرقابي للبرلمان، مبينا ان جمع التواقيع سيرافقها تقديم المستندات القانونية، والإثباتات المطلوبة لاستجواب رئيس الديوان.

وأضاف المحمداوي، ان مجموع موازنة الوقف الشيعي، للسنوات الخمس الماضية، بلغت ما يقارب ثلاثة ترليونات دينار، لافتا الى ان موازنة العام الحالي شهدت زيادة مضاعفة، قياسا بالسنوات السابقة، وأصبحت تعادل مجموع موازنة تنمية محافظات الوسط والجنوب لعدة سنوات.

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