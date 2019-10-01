مدير المرور: غداً تباشر لجان الفحص الطبية عملها بمواقع الحسينية والتاجيات ضمن اجراءات منح اجازات السوق

2019/10/01 | 21:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير المرور العامة اللواء زهيرعبادة الخفاجي اليوم الثلاثاء، ان يوم غد الاربعاء سيشهد

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