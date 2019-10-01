جريس الهامس - تمهيد لمذكراتي مع التاريخ - الجزء الثاني - على جدار الثورة السورية رقم- 233

2019/10/01 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جريس_الهامس كان صديقي وجاري في القرية ( فارس الخوري ) الذي إفتقدناه شاباً في الخمسين من عمره..كان يعيرني الكتب الأدبية الهامة في طفولتنا من مكتبة جده الخوري ( أندراوس ) الذي كان مع الخوري ( نقولا قوزما ) من أوائل المربين والمعلمين في أول مدرسة إبتدائية تابعة لدير القرية بنيت في منتصف القرن التاسع عشر تقريباً...وأذكرعندما بلغت الصف الخامس إبتدائي , كنت ٌقد قرأت بنهم كتب جبران خليل جبران , والمنفلوطي ومجان......

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