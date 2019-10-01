بيان حكومي: وفاة متظاهر وإصابة 200 آخرين بينهم 40 عنصرا من القوات الأمنية

2019/10/01 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت خلية الإعلام الحكومي بيانا مشتركا لوزارتي الداخلية والصحة حول التظاهرات التي شهدتها العاصمة بغداد وعددا من المحافظات

وأوضحت الخلية، أن التظاهرات التي انطلقت في بغداد وعددا من المحافظات كانت احتجاجية للمطالبة بتوفير الخدمات العامة وفرص العمل، معربة عن أسفها لما رافقت هذه الاحتجاجات من أعمال عنف، صدرت من مجموعة من مثيري الشغب لإسقاط المحتوى الحقيقي لتلك المطالب وتجريدها من السلمية التي خرجت لأجلها.

ودعت الخلية، المواطنين كافة الى التهدئة وضبط النفس، مؤكدة استمرار الأجهزة الأمنية في تأدية مهماتها حرصا منها على أمن وسلامة المتظاهرين.وأضاف البيان، أن الأحداث أسفرت عن وفاة متظاهر وإصابة مئتين آخرين بينهم اربعون عنصرا من القوات الأمنية.

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