“سي أن أن”: مساع بالكونغرس لملاحق ترمب بسبب شبهات تتعلق بإستهداف بايدن انتخابيا

2019/10/01 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت شبكة ” سي أن أن ” الأميركية، عن وجود مساع في الكونغرس، لمساءلة وملاحقة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على خلفية شبهات تتعلق بطلبه من الرئيس الاوكراني، التدخل لصالحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت الشبكة عن مصادر، ان تلك المساعي دفعت البيت الأبيض، إلى فرض قيود على إمكانية الوصول إلى نص المكالمات الهاتفية التي أجراها ترمب، مع المسؤولين الأجانب خلال الأيام الماضية، كان من بينها تقييد الوصول الى الاتصالات بين ترمب وبوتين، فيما دعا نواب ديمقراطيون بالكونغرس، محامي ترمب الشخصي رودي جولياني، الى تسليم وثائق تتعلق بقضية الاتصال الهاتفي، الذي جمع ترمب بنظيره الاوكراني، في تموز الماضي، مشيرين الى إقرار جولياني على شاشة التلفزيون، بأنه طلب، بصفته المحامي الشخصي للرئيس، من الحكومة الأوكرانية استهداف نائب الرئيس السابق جو بايدن، وهي تهمة قد تؤدي في حال ثبوتها الى عزل ترمب.

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